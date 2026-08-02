केदारनाथ तर्ज पर सजा मटेश्वर धाम

सिमरी बख्तियारपुर में बाबा मटेश्वर धाम पर 3 अगस्त से ऐतिहासिक श्रावणी मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिर परिसर को सजाया गया है और सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए गए हैं। मेले का उद्घाटन रविवार को होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा।

सिमरी बख्तियारपुर, निज संवाददाता। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा मटेश्वर धाम, कांठो में 3 अगस्त से शुरू होने वाले ऐतिहासिक श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। एक माह तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन के लिए मंदिर परिसर को केदारनाथ धाम की तर्ज पर आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पहली सोमवारी पर लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। मेले का औपचारिक उद्घाटन रविवार को किया जाएगा। श्रावणी मेले के शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन ने विशेष सुरक्षा योजना बनाई है। मंदिर परिसर, कांवरिया पथ और नियंत्रण कक्ष सहित सभी प्रमुख स्थानों पर वरीय प्रशासनिक अधिकारियों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मेले की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मंदिर परिसर में 16 अत्याधुनिक डिजिटल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है。

तीन पालियों में तैनात रहेंगे दंडाधिकारी व पुलिस बल शनिवार को मंदिर परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा मटेश्वर धाम न्यास समिति के अध्यक्ष आलोक राय की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सहरसा के अपर समाहर्ता निशांत कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत प्रशासनिक अधिकारियों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ मंदिर परिसर तथा आसपास के महत्वपूर्ण स्थलों का स्थल रिहर्सल भी किया गया।

एसडीओ आलोक राय ने संयुक्त आदेश के तहत प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ पूरी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

महत्वपूर्ण स्थलों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस की तैनाती मेला क्षेत्र में मंदिर गर्भगृह, मंदिर बरामदा, मुख्य द्वार, पोखरा परिसर, बलवाहाट हाई स्कूल बैरियर, काली मंदिर बैरियर, चपराम कोठी एवं कांठो टोला सहित सभी संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। गर्भगृह से लेकर बैरियर तक सुरक्षा व्यवस्था की विशेष निगरानी रहेगी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा।श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के लिए अलग से रूट गश्ती दल का गठन किया गया है। यह दल विभिन्न मार्गों का लगातार भ्रमण कर यातायात व्यवस्था, सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण की निगरानी करेगा।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को तीन पालियों में विभाजित किया गया है। दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल 24 घंटे अलग-अलग पालियों में ड्यूटी देंगे। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगी।साथ ही विद्युत आपूर्ति, पेयजल, साफ-सफाई, चिकित्सा सेवा, एसडीआरएफ, सुरक्षा एजेंसी एवं माइकिंग व्यवस्था से जुड़े सभी विभागों को पूरी तरह सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है।श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोया-पाया केंद्र भी स्थापित किया गया है। किसी व्यक्ति के बिछड़ने अथवा सामान खोने की सूचना मिलने पर नियंत्रण कक्ष के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक पाली समाप्त होने के बाद गश्ती दल अपनी रिपोर्ट नियंत्रण कक्ष को सौंपेगा, जिससे व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा सके।