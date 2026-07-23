किसान सभी ने की जेल भरो आंदोलन पर चर्चा
झारखंड राज्य किसान सभा की बैठक महेशपुर गांव में संपन्न,10 अगस्त को देशव्यापी जेल भरो आन्दोलन राहे - झारखंड राज्य किसान कौंसिल की बैठक असिम सरकार क
राहे, प्रतिनिधि। राहे प्रखंड के महेशपुर गांव में गुरुवार को झारखंड राज्य किसान काउंसिल की बैठक असीम सरकार की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, बीज और बिजली विधेयक, चार लेबर कोड समेत किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 अगस्त को प्रस्तावित देशव्यापी जेल भरो आंदोलन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने इसे किसानों पर बड़ा हमला बताते हुए आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुफल महतो ने राज्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में 1 से 9 अगस्त तक पदयात्रा, जीप यात्रा, साइकिल और मोटरसाइकिल जुलूस, घर-घर जनसंपर्क अभियान चलाने, 10 अगस्त के जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने, 15 अगस्त को आजादी बचाओ दिवस, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर गांवों में कार्यक्रम आयोजित करने तथा खाद की मूल्य वृद्धि, घटिया धान बीज, हाथियों के आतंक, विस्थापन और पलायन जैसे मुद्दों पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सुरजीत सिन्हा, मदुवा कच्छप, अशोक शाह, प्रफुल्ल लिंडा, शंकर उरांव सहित कई किसान नेता मौजूद थे।
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