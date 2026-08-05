आम्रपाली एरिया ने एक दिन में 1.04 लाख टन कोयला डिस्पैच कर सीसीएल बनाया रिकॉर्ड
सीसीएल के आम्रपाली चंद्रगुप्त एरिया ने 4 अगस्त को 24 घंटे में 1.04 लाख टन कोयला डिस्पैच कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले 40 फीसदी अधिक है। पिछले 120 दिनों में 7.46 एमटी कोयला उत्पादन हुआ है। महाप्रबंधक संजीव कुमार ने इसे आपसी तालमेल का परिणाम बताया।
टंडवा निज प्रतिनिधि। सीसीएल की इतिहास में पहली बार आम्रपाली चंद्रगुप्त एरिया ने 4 अगस्त को 24 घंटे में 1.04 लाख टन कोयला डिस्पैच कर अनोखा रिकार्ड बनाया है। दो साल पहले 31 अगस्त 24 को 96 हजार टन डिस्पैच के रिकार्ड को जीएम संजीव कुमार ने तोडते हुए एक नया इतिहास बना कर कोल इंडिया में आम्रपाली का डंका बजा दिया।बताया गया इसमें आम्रपाली ने 98 हजार टन और चंद्रगुप्त ने लगभग छह हजार टन कोयला डिस्पैच किया। अधिकारियों के मुताबिक वित्तीय साल 26-27 में 31 एमटी कोल उत्पादन के तुलना पिछले 120 दिनों में उक्त एरिया ने 7.46 एमटी कोयले की उत्पादन किया है जबकि 8 मिलियन टन कोल डिस्पैच करने में सफल रहा।
जो पिछले साल 25-26 की तुलना में 40 फीसदी अधिक रहा। अधिकारियों की मानें तो वित्तीय साल के पिछले साल के तुलना में अप्रैल माह से 31 जूलाई तक 65 फीसदी उत्पादन,40 फीसदी डिस्पैच और ओबी उत्पादन में 93 फीसदी अधिक रहा। वित्तीय साल में चार माह में ओबी का उत्पादन 12.3 एमटी क्युबिक मीटर है। इस मामले में आम्रपाली चंद्रगुप्त के महाप्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि सीसीएल की इतिहास में पहली बार 4 अगस्त को 1.04 लाख टन कोयला डिस्पैच की रिकॉर्ड बनाया गया। इतना ही नहीं पिछले साल की तुलना कोयला, ओबी उत्पादन से लेकर डिस्पैच में काफी वृद्धि हुई।यह सब आपसी तालमेल और कामगारों की सहयोग से हुई।
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