893 विद्यालयों में पीबीएल परियोजना का क्रियान्वयन

सीतामढ़ी जिले के सभी 893 विद्यालयों में पहली बार पीबीएल परियोजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन किया गया। इस पहल का उद्देश्य कक्षा छह से आठ के विद्यार्थियों में संप्रेषण कौशल, सहयोगात्मक कार्य, और अन्य आवश्यक गुणों का विकास करना है। इस वर्ष जुलाई 2026 तक सभी विद्यालयों में इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के सभी 893 विद्यालयों में पहली बार पीबीएल परियोजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने तथा गणित एवं विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संचालित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) आधारित माइक्रो इम्प्रूवमेंट परियोजना के क्रियान्वयन में जिले ने पहली बार उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

परियोजना का शुभारंभ जुलाई 2026 में जिले के सभी 893 विद्यालयों में इस परियोजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। साथ ही, सभी विद्यालयों के गणित एवं विज्ञान शिक्षकों ने परियोजनाओं के साक्ष्य दीक्षा ऐप पर भी शत-प्रतिशत सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया है। जिसे विभाग ने सराहना की है। एसएसए डीपीओ सुजीत कुमार दास ने बताया कि पीबीएल आधारित माइक्रो इम्प्रूवमेंट परियोजना का उद्देश्य केवल परियोजना तैयार कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में संप्रेषण कौशल, सहयोगात्मक कार्य, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता और नेतृत्व कौशल जैसे 21वीं सदी के आवश्यक गुणों का विकास करना है।

शिक्षण में सुधार उन्होंने कहा कि परियोजना आधारित शिक्षण पद्धति से बच्चों की सीखने में रुचि बढ़ी है, कक्षा में उनकी सक्रिय सहभागिता में वृद्धि हुई है और गणित एवं विज्ञान की अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप से समझने की क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। इससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनी है। डीपीओ ने इस उपलब्धि का श्रेय जिला तकनीकी दल, प्रखंड तकनीकी दल, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों तथा गणित एवं विज्ञान शिक्षकों के समर्पण, बेहतर समन्वय और सतत अनुश्रवण को दिया।

भविष्य की योजनाएं उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर टीम भावना और नियमित निगरानी के कारण यह लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सका। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इसी प्रतिबद्धता और समन्वय के साथ सीतामढ़ी जिला आगे भी राज्य सरकार की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवाचार आधारित शिक्षण गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।