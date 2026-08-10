किसानों के हक और अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने पर दिया जोर
पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की farmer पंचायत का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि बापू अजीत सिंह ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। वक्ताओं ने किसानों की एकजुटता और संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस सभा में हजारों किसान शामिल हुए, जिसने इसे ऐतिहासिक बना दिया।
पीलीभीत। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की बिलसंडा ब्लॉक में किसान पंचायत आयोजित की गई, जिसमें किसानों की समस्याओं को उठाया गया। किसान पंचायत में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि बापू अजीत सिंह की उपस्थिति रही। उनके साथ हरबिंदर सिंह, दिलबाग सिंह उपस्थित रहे। किसान पंचायत में किसानों की विभिन्न समस्याओं और संगठन को मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) किसानों के हक और अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाती रहेगी। किसानों की एकजुटता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह गोगी ने विचार व्यक्त किए।
इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी गुरजीत सिंह विर्क, महासचिव बलजीत सिंह, जिला सचिव मुन्ना कुमार, जिला उपाध्यक्ष दशरथ ठाकुर, जसराज सिंह, श्याम सिंह, प्यार सिंह, जिला महामंत्री नेमचंद्र वर्मा, ब्लाक अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान, महेंद्र पाल कनौजिया, बेलावती, रेशमा देवी, नीता देवी, राजकुमार गुप्ता, द्वारका प्रसाद, रामपाल राजपूत, वीरपाल, बाबा कृष्णापाल नामधारी, काला सिंह, रमेश कुमार आदि थे। इस अवसर पर हजारों की संख्या में किसान साथियों की उपस्थिति ने पंचायत को ऐतिहासिक और सफल बनाया।जय जवान, जय किसान।भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) जिंदाबाद।
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