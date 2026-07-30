सकरी चीनी मिल के पुनर्जीवन से किसानों और युवाओं को होगा फायदा : माधव आनंद
बिहार मंत्रिपरिषद ने मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम की बंद चीनी मिलों में नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना को मंजूरी दी है। विधायक माधव आनंद ने इसे मिथिलांचल के किसानों और युवाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया है। सकरी मिल का पुनर्जीवन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।
मधुबनी । बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा मधुबनी के सकरी तथा दरभंगा के रैयाम स्थित वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल परिसरों में नई सहकारी चीनी मिलों एवं गन्ना उपोत्पाद आधारित उद्योगों की स्थापना को मंजूरी मिलने पर मधुबनी विधायक माधव आनंद ने इसे मिथिलांचल के किसानों, युवाओं और आमजन के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया है। विधायक माधव आनंद ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि सकरी चीनी मिल केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि मधुबनी की आर्थिक पहचान और हजारों किसान परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार रही है। इसके बंद होने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा था।
अब इसके पुनर्जीवन से लोगों की वर्षों पुरानी उम्मीदों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद ही सकरी चीनी मिल का पुनर्जीवन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा। इस संबंध में उन्होंने कई बार गन्ना उद्योग मंत्री से मुलाकात कर मामला उठाया तथा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलकर इस परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह किया। साथ ही विधानसभा के प्रत्येक सत्र में सकरी और लोहट चीनी मिल के पुनर्जीवन का मुद्दा मजबूती से उठाया।
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