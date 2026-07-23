पेपर लीक मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक कदम : मंगल पांडेय
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने केंद्र सरकार के पेपर लीक मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मंगल पांडेय ने पेपर लीक मामले में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। गुरुवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब किसी प्रकार की ढिलाई या संरक्षण नहीं होगा। सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई होने से वर्षों तक मुकदमे लंबित रहने की प्रवृत्ति समाप्त होगी और दोषियों को समयबद्ध तरीके से सजा मिलेगी।
इससे पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और छात्रों का परीक्षा व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है जिसमें ईमानदारी से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा हो। भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों के लिए कोई स्थान न बचे। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि देश के युवाओं के सपनों और उनके परिश्रम की सुरक्षा का संकल्प है।
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