Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

बिहपुर के मड़वा गांव में स्थित बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ा। मंदिर परिसर में जलाभिषेक के लिए करीब 12 हजार डाकबम सहित लाखों श्रद्धालुओं ने पूजा की। पूरे दिन हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे।

बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

बिहपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड के मिनी देवघर के नाम से प्रसिद्ध मड़वा गांव स्थित बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धा और आस्था का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ पड़ा। अलसुबह से देर शाम तक मंदिर परिसर एवं आसपास का इलाका हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिनभर लगी रहीं। मंदिर समिति के अनुसार पहली सोमवारी पर करीब 12 हजार डाकबम सहित लाखों महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने बाबा ब्रजलेश्वरनाथ का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना किया। मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में पुलिस पदाधिकारी, महिला एवं पुरुष पुलिस बल तैनात रहे।

ये भी पढ़ें:Purnia News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब
ये भी पढ़ें:पहली सोमवारी: हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे शिवालय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।