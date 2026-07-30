देश के 25 हजार मंदिरों तक पहुंचेगी पवित्र माटी: तरुण चुघ
वाराणसी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने बताया कि गुरु रविदास की जन्मभूमि से पवित्र मिट्टी देश के 25 हजार प्रमुख मंदिरों तक पहुंचाई जाएगी। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य समरसता, समानता और मानवता का संदेश फैलाना है।
वाराणसी, विशेष संवाददाता। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ ने कहा कि गुरु रविदास की जन्मभूमि से निकली पवित्र मिट्टी देश के 25 हजार प्रमुख मंदिरों तक पहुंचाई जाएगी। इसके माध्यम से समरसता, समानता और मानवता का संदेश घर-घर तक पहुंचेगा।
प्रधानमंत्री की प्रेरणा
उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य संत परंपरा के आदर्शों को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ना है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रविदास जन्मस्थली से 131 कलशों की भव्य यात्रा निकली है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्र जागरण का ऐतिहासिक अभियान है।
संत परंपरा का राष्ट्रीय सम्मान
तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संत परंपरा के महापुरुषों को राष्ट्रीय सम्मान दिलाया। बताया कि संत रविदास की पवित्र नगरी के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों से दो ट्रेनों का संचालन पंजाब से किया जा रहा है। देश के दो प्रमुख एयरपोर्ट का नाम महान विभूतियों के नाम पर रखा गया है, जिसमें अयोध्या एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि जी तथा जालंधर (पंजाब) के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत शिरोमणि रविदास के नाम पर रखा गया।
सरकार की कल्याण योजनाएं
उन्होंने गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज सरकार की योजनाओं के माध्यम से 81 करोड़ गरीबों तक नि:शुल्क खाद्यान्न पहुंच रहा है और लक्ष्य यह है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
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