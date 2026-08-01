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पुराना लोहे का पुल होगा नीलाम, सिंचाई विभाग ने शुरू किया मूल्यांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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भाखड़ा डैम पर स्थित अंग्रेजों के समय का ऐतिहासिक लोहे का पुल जर्जर स्थिति में है और इसे नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिंचाई विभाग ने पुल का मूल्यांकन शुरू किया है। इसके स्थान पर एक नया और आधुनिक पुल बनाया जाएगा, जो जनता को जाम और खराब मार्ग से राहत प्रदान करेगा।

पुराना लोहे का पुल होगा नीलाम, सिंचाई विभाग ने शुरू किया मूल्यांकन

भाखड़ा डैम पर अंग्रेजों के जमाने में बने ऐतिहासिक लोहे के पुल को अब नीलाम करने की तैयारी तेज हो गई है। सौ साल की लंबी अवधि पूरी कर चुके इस पुल की जर्जर हालत को देखते हुए सिंचाई विभाग ने इसकी नीलामी के लिए आधिकारिक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मूल्यांकन कार्य पूरा होते ही विभाग द्वारा कबाड़ (स्क्रैप) की बिक्री के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अंग्रेजों के शासनकाल में निर्मित यह लोहे का पुल दशकों तक इस क्षेत्र की जीवन रेखा रहा है। हालांकि, अपनी निर्धारित कामकाजी मियाद पूरी कर लेने के कारण ढांचागत रूप से यह बेहद कमजोर हो गया था।

किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई विभाग ने काफी समय पहले ही इस पुल पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। इस पुराने और असुरक्षित पुल को हटाने के बाद इसके स्थान पर एक नए, चौड़े और आधुनिक पुल का निर्माण किया जाएगा। अवर अभियंता वीर सिंह के अनुसार पुराने पुल के मलबे और लोहे को पूरी तरह हटाने के बाद नए सिरे से यहां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। नया पुल बनने से जनता को जाम और जर्जर मार्ग से काफी राहत मिलेगी। कहा कि सिंचाई विभाग की तकनीकी और मूल्यांकन टीम वर्तमान में मौके पर जाकर पुल में इस्तेमाल हुए लोहे की कुल मात्रा, वजन और उसकी वर्तमान गुणवत्ता का बारीकी से आकलन कर रही है। इस आकलन के आधार पर पुल का एक न्यूनतम सरकारी मूल्य तय किया जाएगा। इसके बाद पारदर्शी तरीके से टेंडर आमंत्रित कर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को इस पुल को हटाने और कबाड़ ले जाने का ठेका दिया जाएगा। वहीं, अंग्रेजों के जमाने में तैयार भाखड़ा डैम और पुल आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां शाम के समय लोग टहलने आते हैं और इतिहास में दर्ज इस डैम पर ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते हैं।

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