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पूर्व रेलवे को मिली पहली महिला महाप्रबंधक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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पूर्व रेलवे में गीतिका पांडेय ने शनिवार को पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उनके पास 30 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनके नेतृत्व में रेलवे ने कोविड-19 के दौरान बेहतरीन परिणाम हासिल किए हैं।

पूर्व रेलवे को मिली पहली महिला महाप्रबंधक

जसीडीह प्रतिनिधि। पूर्व रेलवे के इतिहास में शनिवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। वर्ष 1990 बैच की भारतीय रेल लेखा सेवा (आईआरएएस) की वरिष्ठ अधिकारी गीतिका पांडेय ने पूर्व रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य योजना के पद पर कार्यरत थीं और भारतीय रेल की वित्तीय योजना एवं रणनीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं।

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महानिदेशक का अनुभव

स्वर्ण पदक विजेता व अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर गीतिका पांडेय तीन दशक से अधिक के प्रशासनिक अनुभव के साथ पूर्व रेलवे की कमान संभाल रही हैं। अपने सेवाकाल में उन्होंने डीएफसीसीआईएल में अपर महाप्रबंधक वित्त, रेलवे विद्युतीकरण केंद्रीय संगठन कोर में प्रधान वित्त सलाहकार, उत्तर पश्चिम रेलवे में उप महाप्रबंधक सामान्य, जोधपुर मंडल की मंडल रेल प्रबंधक और उत्तर पश्चिम रेलवे में प्रधान वित्त सलाहकार जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं।

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कोविड-19 के दौरान उपलब्धियां

उनके नेतृत्व में जोधपुर मंडल ने कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण दौर में माल परिवहन से निर्धारित लक्ष्य का 161 प्रतिशत राजस्व अर्जित किया। दूसरी लहर के दौरान रिकॉर्ड समय में रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती दी गई। रेलवे विद्युतीकरण, पूंजीगत परियोजनाओं, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय सुधारों में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।

प्रेरक व्यक्तित्व

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकीं गीतिका पांडेय प्रेरक वक्ता और समाजसेवी के रूप में भी जानी जाती हैं। पूर्व रेलवे ने विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में संगठन विकास, यात्री सुविधाओं, माल परिवहन और आधुनिक रेल परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

गीतिका पांडेय ने कौन सा पद ग्रहण किया?
गीतिका पांडेय ने पूर्व रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
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