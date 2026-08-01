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छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है एंटी पेपर लीक बिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एंटी पेपर लीक बिल का स्वागत किया। उन्होंने इसे देश के छात्रों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे नकल और पेपर लीक जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। इस कानून से मेहनती विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का सही मौका मिलेगा और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है एंटी पेपर लीक बिल

दरभंगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरावगी ने संसद के दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे देश के करोड़ों छात्र-छात्राओं के हित में एक ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य कदम बताया है। श्री सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा युवाओं और छात्रों के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एंटी पेपर लीक बिल परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं, पेपर लीक और संगठित नकल जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में मजबूत कदम है। इससे मेहनती और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा तथा उन्हें अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का निष्पक्ष अवसर मिलेगा।

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उन्होंने कहा कि पेपर लीक केवल एक परीक्षा की समस्या नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं के सपनों और उनके परिवारों की वर्षों की मेहनत के साथ खिलवाड़ है। ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में यह कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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