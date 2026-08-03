‘टूर डी फ्रांस फेम्स’ तक पहुंची हर्षिता

महज 19 साल की हर्षिता जाखड़ इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बनीं। कोविड-19 के दौरान साइकिलिंग की शुरुआत करने वाली हर्षिता ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया और भविष्य के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

उपलब्धि : महज 19 साल की हर्षिता जाखड़ इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बनीं नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पटियाला की सुनसान सड़कों पर पिता के साथ शुरू हुई एक बेटी की साइक्लिंग यात्रा अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित महिला साइकिल रेस ‘टूर डी फ्रांस फेम्स’ के मंच तक पहुंच गई है। महज 19 साल की हर्षिता जाखड़ इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं।

हर्षिता जाखड़ का मूल निवास हर्षिता जाखड़ का मूल निवास राजस्थान से है, हालांकि उन्होंने अपनी शुरुआती साइकिलिंग की ट्रेनिंग पंजाब के पटियाला में की। उन्होंने स्विट्जरलैंड में रेस के दूसरे चरण के औपचारिक शुभारंभ में आठ देशों की युवा और उभरती साइकिलिस्टों के विशेष अंतरराष्ट्रीय दल का नेतृत्व किया। इस दल में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, इथियोपिया, नामीबिया और युगांडा की राइडर्स भी शामिल थीं। मुख्य रेस से पहले 4.5 किलोमीटर के ‘न्यूट्रलाइज्ड सेक्शन’ में राइड करने का यह अवसर उन्हें अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ (यूसीआई) के ‘वर्ल्ड साइक्लिंग टैलेंट प्रोग्राम’ के तहत मिला।

हर्षिता की प्रेरणा और उपलब्धियाँ हर्षिता की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक उपलब्धि की नहीं, बल्कि उस सपने की है जो घर के आंगन और शहर की सड़कों से निकलकर विश्व साइकिलिंग के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा। उनके पिता राकेश जाखड़ 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व भारतीय साइकिलिस्ट रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बेटी को नियमित साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही दिनों में उन्हें महसूस हुआ कि 13-14 साल की हर्षिता बिना थके 30 से 40 किलोमीटर तक साइकिल चला लेती हैं। बेटी की इसी असाधारण सहनशक्ति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती है।

भविष्य के लक्ष्य इसके बाद हर्षिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2021 में बीकानेर अंडर-14 ट्रायल्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद उन्होंने मुंबई और हैदराबाद में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 500 मीटर टाइम ट्रायल, 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस और दो किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट में स्वर्ण जीतकर उन्होंने गोल्डन हैट्रिक पूरी की। 2024 एशियन जूनियर साइकिलिंग चैंपियनशिप में एक रजत और दो कांस्य पदक जीतकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई।

खेल मंत्रालय की योजना वर्तमान में खेल मंत्रालय की ‘टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप’ (टीएजीजी) योजना का हिस्सा हर्षिता पटियाला स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में अपने पिता की देखरेख में प्रशिक्षण ले रही हैं। टूर डी फ्रांस फेम्स के मंच पर पहुंचने के बाद हर्षिता ने कहा, बचपन में पिता को देखकर साइकिलिंग से प्यार हुआ था। तब से टूर डी फ्रांस का हिस्सा बनना सपना था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेस ट्रैक पर राइड करने का अनुभव अविस्मरणीय रहा। अब मेरा लक्ष्य 2026 एशियाई खेलों में शीर्ष-10 में जगह बनाना और 2030 एशियाई खेलों तथा 2028 लॉस एंजेलेस ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है।