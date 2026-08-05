251 कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना
ओरमांझी से 251 कांवरियों का जत्था बाबा धाम, देवघर के लिए रवाना हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांवरियों को विदाई दी और उन्हें केसरिया अंगवस्त्र भेंट किया। कांवरियों का जत्था देवघर में जलार्पण करने के बाद बासुकीनाथ में पूजा करेगा। यह यात्रा 25वीं वर्षगांठ मना रही है।
ओरमांझी, प्रतिनिधि। श्रावण मास के पावन अवसर पर ओरमांझी से 251 कांवरियों का जत्था बाबा धाम, देवघर के लिए रवाना हुआ। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने काली मंदिर परिसर से भगवा झंडा दिखाकर कांवरियों को विदा किया। ओरमांझी से कांवड़ यात्रा का यह 25वां वर्ष है। इस मौके पर रघुवर दास ने सभी कांवरियों को केसरिया अंगवस्त्र भेंट किया। बताया गया कि कांवरियों का जत्था देवघर में जलार्पण के बाद बासुकीनाथ में भी पूजा-अर्चना करेगा। रघुवर दास ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ मनोकामना लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने सभी कांवरियों की सफल और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए झारखंड में सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की।
देवघर जा रहे कांवरियों के मुख्य आयोजक संतोष कुमार गुप्ता ने मुख्य अतिथि को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, आरती कुजूर, अमरनाथ चौधरी, मानकी राजेंद्र साही, दिलीप मेहता, रणधीर चौधरी, खुशबू देवी, अनिता कुमारी, रीना चौरसिया, बीना देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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