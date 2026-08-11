भारत की सनातन संस्कृति की पहचान है हिन्दू-करुणेश
रुद्रपुर में विश्व हिन्दू कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक करुणेश पाण्डेय ने हिन्दुत्व को भारत की सनातन संस्कृति और जीवन मूल्यों की पहचान बताया। उन्होंने सामाजिक चुनौतियों का सामना करने और हिन्दू समाज को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संगठन की प्राथमिकता युवाओं को संस्कृति से जोड़ने और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है।
रुद्रपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। हिन्दुत्व केवल एक राजनैतिक विचार नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों की पहचान है। यह बातें विश्व हिन्दू कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक करुणेश पाण्डेय ने कही। वह सोमवारको रुद्रपुर के होलट किंगमड में प्रेसवार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हिन्दू समाज के सामने अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, जिनका सामना एकजुट होकर ही किया जा सकता है। जाति, क्षेत्र और आपसी मतभेद से ऊपर उठकर हिन्दू समाज को संगठित एक जागरुक करना समय की आवश्यकता है। युवाओं को अपनी संस्कृति और इतिहास से जोड़ते हुए समाज में सेवा, संस्कार और सामाजिक समरसता को मजबूत करना संगठन की प्राथमिकता है।
इससे पूर्व उन्होंने श्री दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर में पूजन अर्चन किया। जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रभारी नरेश जायसवाल, जिलाध्यक्ष कन्हैया शुक्ल सोनू, युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अनुराग जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष रघुवंश मणि विश्वकर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें