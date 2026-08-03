जिले में हिंदुस्तान स्काउट गाइड का किया गया गठन

बेतिया बेतिया कार्यालय पश्चिम चंपारण में हिंदुस्तान स्काउट गाइड का गठन कर दिया गया है। रविवार की देर शाम जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र सेवा को समर्पित बच्चों को तैयार करना और संगठन को अधिक सशक्त बनाना था। बैठक की अध्यक्षता जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सह बिहार राज्य हिन्दुस्तान स्काउट गाइड के जिला मुख्य आयुक्त नर्वोदय ठाकुर ने की। वहीं, राज्य मुख्यालय के मास्टर ट्रेनर सह जिला संगठन आयुक्त मो. शमीम अंसारी बतौर पर्यवेक्षक उपस्थित रहे, जिनकी देख-रेख में सर्वसम्मति से जिला संगठन का विस्तार किया गया।

बैठक में शिक्षा जगत और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई दिग्गज चेहरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। जिसमें एमएलसी आफाक अहमद को जिला संरक्षक: बनाया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष विपीन प्रसाद को दी गई। जिला सचिव सुनील कुमार, जिला कोषाध्यक्ष प्रशांत प्रियदर्शी, जिला आयुक्त स्काउट धर्मेंद्र कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी भुवन भास्कर कुमार, संयुक्त सचिव राजेश राय को बनाया गया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्काउटिंग और गाइडिंग के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, नैतिकता और नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाएगा, जिससे वे भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकें। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ हुआ। मौके परप्रदीप पांडेय, अर्जुन कुमार, मनोज भगत और राजीव रंजन प्रभाकर आदि थे।