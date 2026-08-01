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हिंदू संगठनों में रोष, सांसद का फूंका पुतला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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नानपारा में हिंदू सुरक्षा सेवा दल ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांसद ने हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। जब तक सांसद माफी नहीं मांगते और इस्तीफा नहीं देते, विरोध जारी रहेगा।

हिंदू संगठनों में रोष, सांसद का फूंका पुतला

नानपारा। हिंदू सुरक्षा सेवा दल देवीपाटन मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला दहन किया और इस्तीफे की मांग की। मंडल अध्यक्ष मनीष पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मटेरा थाना प्रभारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सांसद ने जमीन पर भगवा वस्त्र बिछाकर प्रभु श्री राम का चित्र रखा, जिससे साधु-संतों का अपमान हुआ है और सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।कहा कि जनप्रतिनिधि से मर्यादा और धर्म के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। इस कृत्य से समाज में आक्रोश है। जब तक सांसद माफी मांगकर इस्तीफा नहीं देते, विरोध जारी रहेगा।

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प्रदीप कुमार, अमित कुमार, पवन, राधा पांडे, रामनयन पांडे, लवकुश सिंह मौजूद रहे।

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