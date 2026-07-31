पहचान छिपाकर हिन्दू धार्मिक नामों से कारोबार कर रहे कुछ लोग : महामंडलेश्वर
महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि ने गजरौला में प्रेस वार्ता के दौरान हिन्दू धार्मिक नामों से कारोबार करने वालों की पहचान छिपाने की गतिविधियों पर चिंता जताई। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन पर मुलायम सिंह यादव की भूमिका को जिम्मेदार बताया। साथ ही, दिल्ली में छात्र आंदोलन को विदेशी साजिश करार दिया और कठोर कार्रवाई की जरूरत बताई।
गजरौला पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। कहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर हिन्दू धार्मिक नामों से कारोबार कर रहे हैं। इस स्थिति पर समाज को विचार करना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलने की घटना का जिम्मेदार तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को ठहराया। कहा कि अब देश की राजनीति राष्ट्रवाद व सनातन के मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता सब देख रही है व समय आने पर निर्णय देगी। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन को साजिश करार देते हुए कहा कि इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका की जांच होनी चाहिए।
यदि कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि यदि वह सरकारी भूमि व संसाधनों से संचालित है, तो उसका संचालन पूरी तरह सरकार के अधीन होना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन व कुलपति भी सरकारी व्यवस्था के तहत होने चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी घटनाओं पर कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
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