विहिप-बजरंगदल की बैठक में आगामी कार्यक्रमों की बनी कार्ययोजना

रातू, प्रतिनिधि। विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल रांची जिला ग्रामीण की जिला बैठक सोमवार को टेंडर सेवन शीश होटल में जिलाध्यक्ष रामेश्वर दयाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन जिला मंत्री लाल लोकनाथ शाहदेव ने किया। इसमें प्रांत सामाजिक समरसता समिति के सदस्य रोबिन कुमार महतो सहित जिला व प्रखंड पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी कार्यक्रमों अखंड भारत संकल्प दिवस, स्थापना दिवस और अन्य अभियानों को लेकर विस्तृत चर्चा कर कार्ययोजना तैयार करना था। प्रांत संगठन मंत्री चितरंजन ने कहा कि बजरंगदल सनातन धर्म और हिंदू समाज के जागरण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला संगठन है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता से काम करना होगा। उन्होंने युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। बैठक में मंदिर सुरक्षा, सामाजिक समरसता और युवा जागरण से जुड़े विषयों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए。