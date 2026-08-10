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विहिप-बजरंगदल की बैठक में आगामी कार्यक्रमों की बनी कार्ययोजना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रातू में विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल की बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष रामेश्वर दयाल सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में कार्यकर्ताओं ने धर्म की रक्षा और समाज सेवा के लिए संकल्प लिया। बजरंगदल के सदस्यों ने संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रियता से काम करने का निर्णय लिया।

विहिप-बजरंगदल की बैठक में आगामी कार्यक्रमों की बनी कार्ययोजना

रातू, प्रतिनिधि। विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल रांची जिला ग्रामीण की जिला बैठक सोमवार को टेंडर सेवन शीश होटल में जिलाध्यक्ष रामेश्वर दयाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन जिला मंत्री लाल लोकनाथ शाहदेव ने किया। इसमें प्रांत सामाजिक समरसता समिति के सदस्य रोबिन कुमार महतो सहित जिला व प्रखंड पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी कार्यक्रमों अखंड भारत संकल्प दिवस, स्थापना दिवस और अन्य अभियानों को लेकर विस्तृत चर्चा कर कार्ययोजना तैयार करना था। प्रांत संगठन मंत्री चितरंजन ने कहा कि बजरंगदल सनातन धर्म और हिंदू समाज के जागरण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला संगठन है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता से काम करना होगा। उन्होंने युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। बैठक में मंदिर सुरक्षा, सामाजिक समरसता और युवा जागरण से जुड़े विषयों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए。

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धर्म और समाज सेवा का लिया संकल्प:

बैठक में कार्यकर्ताओं ने धर्म की रक्षा और समाज सेवा के लिए संकल्प लिया। जिला संगठन मंत्री कार्तिक, बजरंगदल जिला संयोजक बिनोद विश्वकर्मा, विजयनाथ महतो, रोहित परमार, अजय महतो, रंजीत महतो, गुलाब सिंह, आशीष सिंह, रामप्रसाद मुंडा, राजकुमार मिश्रा, सरयू साहू, बैजनाथ महतो, रंजू देवी, बीणा सिंह, रिया कुमारी, पार्वती देवी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी कार्यक्रमों अखंड भारत संकल्प दिवस, स्थापना दिवस और अन्य अभियानों को लेकर विस्तृत चर्चा कर कार्ययोजना तैयार करना था।
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