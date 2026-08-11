Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विश्व हिंदू महासंघ के अधिवेशन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का शंखनाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

विश्व हिंदू महासंघ के अधिवेशन में पदाधिकारियों ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान की मुक्ति का संकल्प लिया। गौ रक्षा प्रकोष्ठ में रमाकांत उपाध्याय ने गौ संरक्षण पर जोर दिया, जबकि योगी तेजपाल सिंह ने सनातन धर्म को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई।

विश्व हिंदू महासंघ के अधिवेशन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का शंखनाद

विश्व हिंदू महासंघ के एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देशभर से आए पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शंख बजा कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान की मुक्ति के लिए संकल्प लिया। महासंघ के गौ रक्षा प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने गौ संरक्षण व संवर्धन के लिए दी जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए गौशाला संचालकों को स्वावलंबी बनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के लिए पर्याप्त सरकारी मदद सरकार द्वारा दी जा रही है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष योगी तेजपाल सिंह ने कहा कि सनातन धर्म की मजबूती व गोधन की सुरक्षा तो जनादोलन बनाने की जरूरत है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Firozabad News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।