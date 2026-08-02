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भगवा वस्त्र पहनकर प्रदर्शन करने पर सांसद पप्पू यादव पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने उठाए सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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जालौन में सांसद पप्पू यादव द्वारा चंदा चोरी के मामले में संसद के बाहर भगवा वस्त्र धारण करके किए गए प्रदर्शन पर अखिल भारत हिंदू महासभा के जालौन जिला अध्यक्ष रामभूषण उदैनिया ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक प्रदर्शन में उपयोग उचित नहीं है।

भगवा वस्त्र पहनकर प्रदर्शन करने पर सांसद पप्पू यादव पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने उठाए सवाल

जालौन। संवाददाता सांसद पप्पू यादव द्वारा चंदा चोरी के मामले को लेकर संसद के बाहर भगवा वस्त्र धारण कर किए गए प्रदर्शन पर अखिल भारत हिंदू महासभा के जालौन जिला अध्यक्ष रामभूषण उदैनिया ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सांसद के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवा वस्त्र सनातन परंपरा, त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। ऐसे में राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान भगवा वस्त्र धारण करना उचित नहीं है।रामभूषण उदैनिया ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भगवा वस्त्र धारण करने के पीछे आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की गई।

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उन्होंने सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि भगवा वस्त्र की अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गरिमा है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।

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