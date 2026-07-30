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हिंदू जन जागृति समिति ने मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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सैदपुर में हिंदू जन जागृति समिति ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में धर्मप्रेमियों की बड़ी संख्या ने सहभागिता की। इसमें श्री व्यास पूजन, भक्तराज महाराज की प्रतिमा का पूजन, रामराज्य स्थापना का संकल्प, नामजप, और आत्मरक्षा पद्धतियों का प्रदर्शन शामिल थे।

हिंदू जन जागृति समिति ने मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव

सैदपुर। नगर के सादात रोड स्थित एक निजी मैरिज हाल में गुरुवार को हिंदू जन जागृति समिति की ओर से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में धर्मप्रेमियों ने सहभागिता की। शुभारंभ श्री व्यास पूजन, प.पू. भक्तराज महाराज के प्रतिमा पूजन और सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले के संदेश वाचन से हुआ। महोत्सव में रामराज्य स्थापना के लिए संकल्प, नामजप, धर्मरक्षकों एवं हिंदुनिष्ठों का सम्मान, राष्ट्र और धर्म विषय पर मार्गदर्शन, स्व-रक्षा पद्धतियों का प्रदर्शन तथा समिति के कार्यों पर आधारित लघुचित्रपट का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में ग्रंथ प्रदर्शनी और राष्ट्र-धर्म विषयक फलक प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही।

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समिति की विचारक कु. सुमन सिंह ने समाज में जागरूकता, संगठन और आत्मरक्षा के महत्व पर विचार रखे। हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार सिंह ने युवाओं से धर्मग्रंथों के अध्ययन, चिंतन-मनन और अपने इतिहास को समझने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजन केशरी, गोपाल पाण्डेय, मोहित मिश्रा, शुभम कमलापुरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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