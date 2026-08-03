हिन्दू जागरण मंच ने पूजन सामग्री बांटी
रांची में हिन्दू जागरण मंच ने सोमवार को पहाड़ी मंदिर के पास शिव भक्तों के लिए सेवा शिविर आयोजित किया। इस शिविर में श्रद्धालुओं के बीच जलाभिषेक के लिए फूल, प्रसाद, दूध और पूजन सामग्री वितरित की गई। संगठन पिछले 25 सालों से श्रावण मास में विशेष शिविर का आयोजन कर रहा है।
रांची, प्रमुख संवाददाता। हिन्दू जागरण मंच की ओर से सोमवार को पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार के पास शिव भक्तों की सेवा के लिए शिविर लगाया गया। शिविर के माध्यम से जलाभिषेक को आए श्रद्धालुओं के बीच फूल, प्रसाद, दूध, बिल्व पत्र एवं पूजन सामग्री का वितरण किया गया। संगठन की ओर से पिछले 25 साल से श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार समेत साल के अन्य विशेष दिवस पर मंदिर परिसर में सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के आयोजन में प्रभारी अर्पित सिंह, सुरेंद्र यादव, अभिजीत मिश्रा, नितिन ओझा, कपिल गोप, चंदन सिंह, कन्हैया शाह, धनंजय चंद्रवंशी, गौतम बर्मन, अमित अग्रवाल, संस्थापक सदस्य सुजीत सिंह, निशांत यादव, चंदन मिश्रा, रंजय वर्मा, सूरज पांडेय, सोनू भरद्वाज, ओमप्रकाश, अनीश केसरी, प्रदीप भगत, कन्हैया जायसवाल, विंदा वर्णवाल, वेद सिंह, अरविंद गुप्ता, कृष्णा विश्वकर्मा और अन्य की भागीदारी रही।
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