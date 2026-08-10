धर्म रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम की रूपरेखा तय

धर्म जागरण समन्वय विभाग की बैठक में धर्म रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम की रूप रेखा तय की गयी। रविवार को संघ कार्यालय केशव भवन पर बैठक का प्रथम सत्र विभाग प्रमुख अंकित एवं संयोजक रामवीर यादव ने तथा द्वितीय सत्र ब्रज प्रांत प्रमुख विशाल द्वारा लिया गया। उन्होंने धर्म रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम की रूप रेखा तय की। उन्होंने बताया कि मथुरा विभाग में 200 स्थानों पर रक्षा सूत्र (रखी बांधने) का कार्यक्रम होगा। जहां सभी कार्यकर्ता हिन्दू परिवारों में जाकर एक दूसरे को राखी बांधकर सामाजिक समरसता एवं हिंदुत्व का भाव जाग्रत करेंगे। समापन सत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्र प्रमुख प्रमुख दिनेश लवानिया ने धर्म जागरण से किस प्रकार राष्ट्र की रक्षा की जाती है इस विषय पर अपना बौद्धिक देकर आशीर्वचन दिया।