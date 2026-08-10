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धर्म रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम की रूपरेखा तय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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धर्म जागरण समन्वय विभाग की बैठक में मथुरा में 200 स्थानों पर रक्षा सूत्र बांधने के कार्यक्रम की रूप रेखा तय की गई। इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता हिंदू परिवारों में जाकर एक-दूसरे को राखी बांधेंगे, जिससे सामाजिक समरसता और हिंदुत्व का भाव जागृत होगा।

धर्म रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम की रूपरेखा तय

धर्म जागरण समन्वय विभाग की बैठक में धर्म रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम की रूप रेखा तय की गयी। रविवार को संघ कार्यालय केशव भवन पर बैठक का प्रथम सत्र विभाग प्रमुख अंकित एवं संयोजक रामवीर यादव ने तथा द्वितीय सत्र ब्रज प्रांत प्रमुख विशाल द्वारा लिया गया। उन्होंने धर्म रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम की रूप रेखा तय की। उन्होंने बताया कि मथुरा विभाग में 200 स्थानों पर रक्षा सूत्र (रखी बांधने) का कार्यक्रम होगा। जहां सभी कार्यकर्ता हिन्दू परिवारों में जाकर एक दूसरे को राखी बांधकर सामाजिक समरसता एवं हिंदुत्व का भाव जाग्रत करेंगे। समापन सत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्र प्रमुख प्रमुख दिनेश लवानिया ने धर्म जागरण से किस प्रकार राष्ट्र की रक्षा की जाती है इस विषय पर अपना बौद्धिक देकर आशीर्वचन दिया।

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बैठक का परिचय एवं संचालन मथुरा विभाग सह संयोजक विजय सिंह गुर्जर द्वारा कराया गया। बैठक में बलराम ठाकुर, पवन तरकर, धर्मदास महाराज, गिरीश राजपूत, गोपाल त्यागी, विनोद ठाकुर, बबलेश गुर्जर, विक्रम सिसोदिया, मनीष लावनिया, रमेश सारस्वत, महेश गौतम, नरेंद्र गुर्जर, अजय शर्मा, मुनेश चौहान, मलखान तोमर, रामजीत, पंकज जोशी, प्रवीण चौधरी, मुकेश उपाध्याय, रवीन्द्र गौतम, दीपेश चौधरी, राम पुरोहित, सोनू बघेल आदि उपस्थित रहे l

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