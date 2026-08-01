190 किमी पैदल कांवड़ यात्रा पर निकली किशोरी
कलियर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे शिवभक्तों के बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्
कलियर, संवाददाता। हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों के बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा है। गंगाजल लेकर पानीपत की 16 वर्षीय शिवभक्त पीहू अपनी आस्था और संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। पीहू ने बताया कि वह दूसरी बार कांवड़ यात्रा कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें