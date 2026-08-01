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190 किमी पैदल कांवड़ यात्रा पर निकली किशोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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कलियर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे शिवभक्तों के बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्

190 किमी पैदल कांवड़ यात्रा पर निकली किशोरी
190 किमी पैदल कांवड़ यात्रा पर निकली किशोरी

कलियर, संवाददाता। हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों के बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा है। गंगाजल लेकर पानीपत की 16 वर्षीय शिवभक्त पीहू अपनी आस्था और संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। पीहू ने बताया कि वह दूसरी बार कांवड़ यात्रा कर रही है।

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