विश्व हिंदू परिषद का कांवड़ सेवा शिविर शुरू
विश्व हिंदू परिषद ने श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए एक कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया। उद्घाटन जयपाल, सुरेंद्र अग्रवाल और अन्य नेताओं द्वारा किया गया। शिविर में व्यवस्थाओं की देखरेख भी की गई। विभिन्न संगठनों के सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगाए गए कांवड़ सेवा शिविर का बुधवार को शुभारंभ किया गया। जयपाल, सुरेंद्र अग्रवाल, रविंद्र तोमर और परमेंद्र बंसल ने संयुक्त रूप से शिविर का उद्घाटन कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रांत सह संयोजक हरीश, विभाग मंत्री आशीष, महानगर मंत्री रवीश काम्बोज, सेवा प्रमुख आलोक, अशोक मेहता, प्रवीण चांदना, गगन चांदना, गौरव, यशपाल तोमर और राम पुकार मौजूद रहे।
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