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विहिप ने आयोजित किया सदबुद्धि हवन कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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मधुबन में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर में हुई चोरी के बाद संत समाज के अपमान के विरोध में सदबुद्धि हवन का आयोजन किया। उत्तर बिहार के प्रांत मंत्री रणवीर सिंह ने कहा कि ऐसे कृत्य सनातन धर्म और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन हैं। विपक्षी सांसदों द्वारा संत वेश में प्रदर्शन की भी आलोचना की गई।

विहिप ने आयोजित किया सदबुद्धि हवन कार्यक्रम

मधुबन,एसं। विश्व हिंदू परिषद (उत्तर बिहार) की ओर से शनिवार को मधुबन स्थित श्रीकृष्ण गौशाला परिसर के शिव मंदिर के समीप सदबुद्धि हवन का आयोजन शनिवार को किया गया । विहिप उतर बिहार के प्रांतमंत्री रणवीर सिंह ने कहा कि हाल में राम मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद संत समाज के कथित अपमान के विरोध में यह कार्यक्रम रखा गया है। हवन के माध्यम से संबंधित लोगों को सदबुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की जाएगी। उत्तर बिहार प्रांत मंत्री रणवीर सिंह ने जारी बयान में कहा कि इस तरह का प्रदर्शन सनातन धर्म, साधु-संतों और करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान है।

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संसद परिसर में विपक्षी सांसद द्वारा संत वेश धारण कर किए गए प्रदर्शन पर भी विहिप ने कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसे कृत्यों पर समय रहते रोक लगाने की भी मांग की है।

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