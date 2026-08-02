सनातन धर्म का अपमान स्वीकार्य नहीं होगा: शंखधार
अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने सांसदों पर आरोप लगाया है कि संसद भवन के बाहर भगवा वस्त्र पहनकर एक सांसद को धन की चोरी करते हुए दिखाया गया। उन्होंने कहा कि यह कृत्य संतों और सनातन धर्म का अपमान है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मिलक। अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने कहा कि संसद भवन के बाहर कुछ सांसदों के द्वारा एक सांसद को भगवा वस्त्र पहना कर उसे धन की चोरी करते हुए दिखाया गया है। इनके इस कृत्य से देश में भगवा वस्त्रों, पूज्य संतों और सनातन धर्म का खुलेआम अपमान किया गया है। जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे।
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