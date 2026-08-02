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इस्लामपुर का नाम किया जाए ईश्वरपुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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गांव इस्लामपुर सलेमपुर में हिंदू चेतना सभा का आयोजन हुआ। प्रमुख वक्ता कुंवर अजय तोमर ने गांव का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने की मांग की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने का वादा किया। बाल विदुषी लक्ष्मी ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खतरे के प्रति चेतावनी दी।

इस्लामपुर का नाम किया जाए ईश्वरपुर

ब्लॉक बरौली अहीर के गांव इस्लामपुर सलेमपुर में हिंदू चेतना सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ताजमहल-तेजोमहालय केस के पक्षकार हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर एवं मुख्य वक्ता बाल विदुषी लक्ष्मी थीं। अजय तोमर ने कहा कि इस्लामपुर का नाम बदलने की मांग की। कहा कि गांव का नाम ईश्वरपुर किया जाना चाहिए। इसके लिए वह संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से वार्ता करेंगे। बाल विदुषी लक्ष्मी ने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण से हिंदू लड़कियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। सभा के आयोजनकर्ता जिला सचिव डॉ वासुदेव जादौन, ब्लॉक उपाध्यक्ष बंटी जादौन, लोकेंद्र जादौन और मनोज जादौन रहे।

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