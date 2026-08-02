सांसद धर्मेंद्र और पप्पू यादव का फूंका पुतला
आजमगढ़ में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सांसद धर्मेंद्र यादव और पप्पू यादव का पुतला जलाया। ये कार्यकर्ता रामजन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे को लेकर की गई अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के हस्तक्षेप पर झड़प हुई, बावजूद इसके कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया।
आजमगढ़, संवाददाता। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कलक्ट्रेट चौराहे पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका। संसद भवन के बाहर रामजन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक कृपामणि तिवारी के नेतृत्व में शनिवार की दोपहर आक्रोशित कार्यकर्ता हाथ में पुतला लेकर कलक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचे। वे आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव और बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंकने का प्रयास करने लगे।
तभी सिविल लाइंस चौकी प्रभारी सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जब कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने का प्रयास किया तो झड़प हो गई। पुलिस की छीनाझपटी के बाद भी आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर दिया। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक ने कहा कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से संबंधित कथित चोरी के मामले को लेकर संसद भवन के बाहर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अभद्र टिप्पणियां की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बयानों से साधु-संतों और सनातन समाज का अपमान हुआ है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पतुला दहन करने वाले लोगों में विपिन सिंह पालीवाल, अमन यादव, मुकेश यादव, विक्रम सिंह ऋतिक, जगदीप जैसवार, हिमांशु पाठक, अभिषेक पांडेय, शंभू राजभर, अजीत सिंह, राहुल सिंह, प्रदीप सिंह, कुंदन सिंह उर्फ गोलू, गौरव सिंह, अर्पित सिंह, हर्षित सिंह, मंजीत सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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