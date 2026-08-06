चिन्मय विद्यालय बोकारो में कवि सम्मेलन का आयोजन
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चिन्मय विद्यालय में बुधवार को हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें कक्षा छठी से बारहवीं तक के 25 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इसमें आयुष आनंद ने प्रथम, वैष्णवी कुमारी ने द्वितीय व सत्यम कुमार गुप्ता ने तृतीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य सूरज शर्मा व उप प्राचार्य डॉ. रोशन शर्मा उपस्थित रहे। निर्णायक की भूमिका में विद्यालय हिन्दी विभाग की शिक्षिका ज्योति दुबे व शिक्षक अभिनव बर्मन उपस्थित रहे। प्रतिभागी विद्यार्थियों ने देश भक्ति, वात्सल्य रस, करुण भाव, आत्म बोधन, आदि कई प्रकार के विषयों का अपनी कविताओं के लिए चयन किया। उन्होंने रचनात्मक और लयबद्ध रूप से अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी।
प्राचार्य सूरज शर्मा ने सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कविताएं समाज की अभिव्यक्ति को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार की गतिविधियों की मदद से विद्यार्थियों में लेखन व वाचन कला का विस्तार होता है। अंत में उन्होंने पुस्तकालय विभाग के आशुतोष चौबे, एसएन झा व पंकज मिश्रा को इस आयोजन के लिए बधाई दी।
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