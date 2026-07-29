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दुकानदारों में वितरित किये कपड़े के बैग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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हिन्डाल्को रेनुसागर में 'प्लास्टिक फ्री जुलाई' अभियान जुलाई' अभियान 29एएनपी03 दुकानदारों को प्लास्टिक फ्री जुलाई अभियान के

दुकानदारों में वितरित किये कपड़े के बैग

अनपरा,संवाददाता। हिंडालको रेनुसागर में प्लास्टिक फ्री जुलाई अभियान के अंतर्गत कॉलोनी परिसर में दुकानदारों के बीच सैकड़ों कपड़े के बैग वितरित किए गए। यूनिट हेड आर पी सिंह के मार्गदर्शन व हेड एच आर आशीष पांडेय के दिशा निर्देशन में जारी इस अभियान में पर्यावरण विभाग प्रभारी कमलेश मौर्य ने बताया कि प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी, जल स्रोतों, वन्यजीवों एवं मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है। हिंडाल्को इसके लिए प्लास्टिक फ्री जुलाई अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य एकल-उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग को कम करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।इस अवसर पर पर्यावरण विभाग के अजय कुमार मिश्रा ने दुकानदारों से अपील की कि वे प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर ग्राहकों को कपड़े के बैग उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करें।

कार्यक्रम को सफल बनाने में राजनाथ यादव, शोभित कुमार, शेषनाथ पाठक,भोला यादव,सुनील सिंह,शाशि चौबे का सराहनीय सहयोग रहा।

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