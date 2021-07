हिमंत बिस्वा सरमा का आरोप- मिजोरम पुलिस ने मुद्दे को भड़काया, VIDEO भी किया ट्वीट

पूर्वोत्तर के दो राज्यों के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को मिजोरम पुलिस के व्यवहार की आलोचना करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में, पुलिसकर्मियों को जमीन पर आराम करते देखा जा सकता है। वीडियो के एक हिस्से में कुछ को धूम्रपान करते हुए भी देखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री सरमा ने वीडिो ट्वीट करते हुए लिखा, "यह जानने के लिए कि मिजोरम पुलिस के जवानों ने कैसे कार्रवाई की और इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, इस वीडियो को देखें।"

Look at this video to know how personnel of Mizoram Police acted and escalated the issue.

Sad and horrific! pic.twitter.com/vnS1RlcsOt

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 27, 2021