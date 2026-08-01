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राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हिमांशु अवस्थी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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जहानाबाद के कापिल गांव के हिमांशु अवस्थी को राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। लखनऊ में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। अवस्थी ने संगठन की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पदाधिकारियों ने उनकी नियुक्ति पर बधाई दी है।

राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हिमांशु अवस्थी

जहानाबाद। क्षेत्र के कापिल गांव निवासी हिमांशु अवस्थी को राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय संयोजक अलंकार अग्निहोत्री ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपते हुए शुभकामनाएं दीं। नियुक्ति के बाद हिमांशु अवस्थी ने संगठन की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष राजीव मिश्रा सहित संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व से संगठन को मजबूती मिलेगी और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिलेगी।

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