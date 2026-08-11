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करपी की बेटी हिमांशी ने ताइक्वांडो में जीता गोल्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई, प्रखंड क्षेत्र के परियारी गांव की बेटी हिमांशी सिंह पटेल ने 36वीं बिहार स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर करपी प्रखंड सहित अरवल जिले का नाम रोशन...

करपी की बेटी हिमांशी ने ताइक्वांडो में जीता गोल्ड

राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करपी, निज संवाददाता। प्रखंड区域 के परियारी गांव की बेटी हिमांशी सिंह पटेल ने 36वीं बिहार स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर करपी प्रखंड सहित अरवल जिले का नाम रोशन किया है। मोतिहारी में 8 एवं 9 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिमांशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

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हिमांशी की उपलब्धि

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने के साथ ही हिमांशी अब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए क्वालीफाई कर गई हैं। उनकी इस उपलब्धि से परियारी गांव सहित पूरे प्रखंड में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों एवं खेल प्रेमियों ने हिमांशी को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। हिमांशी सिंह पटेल ने कहा कि उनका सपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है।

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बेटी की मेहनत

उन्होंने कहा कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत और अभ्यास जारी रखेंगी। हिमांशी के पिता एवं परियारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुधीर पटेल ने कहा कि बेटी का खेल के प्रति समर्पण और लगन देखकर वह उसे आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमांशी ने अपनी मेहनत से परिवार के साथ-साथ गांव और जिले का भी गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता से क्षेत्र के अन्य बच्चों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। फोटो- 11 अगस्त अरवल- 06 कैप्शन- अरवल जिले के करपी प्रखंड क्षेत्र के परियारी गांव की बेटी हिमांशी सिंह पटेल 36वीं बिहार स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद दिखाती।

प्रश्नोत्तर

हिमांशी ने कहाँ स्वर्ण पदक जीता?
हिमांशी ने 36वीं बिहार स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
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