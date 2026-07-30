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विवाहिता की मौत, पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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न्यू गणेशगंज में 37 वर्षीय हिमानी त्रिपाठी की मौत के मामले में नाका पुलिस ने पति सतेंद्र मिश्रा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की है। हिमानी के पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से पति और उसके परिवार ने दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की।

विवाहिता की मौत, पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस

न्यू गणेशगंज में 37 वर्षीय विवाहिता हिमानी त्रिपाठी की मौत के मामले में नाका पुलिस ने पति सतेंद्र मिश्रा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की है। गोमतीनगर विनयखंड-4 निवासी पिता प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हिमानी की शादी 25 अप्रैल 2019 को सतेंद्र मिश्रा से हुई थी। उनकी एक बेटी अद्विका है। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले दहेज मांगकर हिमानी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। सतेंद्र शराब का आदी था, अक्सर मारपीट करता था और दूसरी महिलाओं से संबंध थे। बेटा न होने पर भी ताने दिए जाते थे।

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प्रमोद ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 5 बजे सतेंद्र का फोन आया और घर जल्दी आने को कहा। परिजन जब न्यू गणेशगंज पहुंचे तो हिमानी का शव बेड के पास जमीन पर पड़ा मिला। पति ने फंदा लगाकर खुदकुशी करने की बात कही थी। एसओ नाका विवेक कुमार चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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