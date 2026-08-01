आयुर्वेद में शोध एवं नवाचार नितांत आवश्यक: निशंक
लेखक गांव में 'हिम आयु स्पर्श-2026' राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित सौ से अधिक शोधार्थियों ने
हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय द्वारा शनिवार को 'हिम आयु स्पर्श-2026' राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें 100 से अधिक शोधार्थियों ने आयुर्वेद संबंधित अपने शोध-पत्र प्रस्तुत किए।
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