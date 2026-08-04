Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ओवरस्पीड वाहनों पर इंटरसेप्टर बाइकें लगाएंगी लगाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
Follow us on Google News
share

हमीरपुर में, ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो आधुनिक इंटरसेप्टर बाइकों का शुभारंभ किया। एसपी मृगांक शेखर पाठक के अनुसार, ये बाइके ओवरस्पीड और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

ओवरस्पीड वाहनों पर इंटरसेप्टर बाइकें लगाएंगी लगाम

हमीरपुर, संवाददाता। हाईवे पर बढ़ते हादसों के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराई गई दो आधुनिक इंटरसेप्टर बाइकों को पुलिस लाइन परिसर से मंगलवार को एसपी मृगांक शेखर पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एसपी ने बताया कि जनपद में सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इन इंटरसेप्टर बाइकों को ट्रैफिक पुलिस में शामिल किया गया है। ये वाहन विशेष रूप से ओवरस्पीड, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की निगरानी एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के लिए उपयोग किए जाएंगे।इन आधुनिक इंटरसेप्टर बाइकों के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को त्वरित रूप से विभिन्न मार्गों पर पहुंचने, संदिग्ध एवं नियम विरुद्ध संचालित वाहनों पर निगरानी रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहायता मिलेगी।

साथ ही जनपद के प्रमुख मार्गों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों पर ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात, प्रभारी यातायात एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hamirpur Latest News Hamirpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।