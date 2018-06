हिमाचल प्रदेश: शिमला में खाई में गिरी बस, 8 लोगों की मौत, 26 घायल

हिमाचल प्रदेश में एक बस हादसे का शिकार हो गई। शिमला से करीब 40 किलोमीटर दूर हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस फिसलकर पहाड़ी के नीचे गिर गई जिसमें सात लोगों की मौत हो गई, जब्कि 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा ठियोग-हाटकोटी हाईवे पर छैला के पास हुआ है।

अधिकतर घायलों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चश्मदीददों ने पुलिस को बताया कि बस जब एक ढलान से उतर रही थी तब चालक का वाहन से नियंत्रण खो गया था। जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। प्रशासन के पहुंचने से पहले ही क्षेत्र के लोगों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया था। प्रशासन को पीड़ितों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त बस से बाहर निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी।

शिमला के एएसपी प्रवीर शर्मा के मुताबिक ये घटना सुबह साढ़े आठ बजे की है। इसमें सात लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है।

