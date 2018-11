हिमाचल प्रदेशः तेज रफ्तार बस नदी में गिरी, नौ की मौत, 25 घायल

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शनिवार को एक तेज गति से आ रही बस के एक पुल से नदी में गिर जाने की घटना में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गयी है जबकि 25 अन्य घायल हो गए हैं। सिरमौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि राजधानी शिमला से 168 किलोमीटर दक्षिण जिले के खाद्री गांव के निकट शाम साढे चार बजे यह हादसा हुआ।

उन्होंने बताया कि बस नाहन जा रही थी कि इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर पुल के घेरे को तोड़ती हुई 40 फुट नीचे नदी में गिर गयी। ठाकुर ने बताया कि तीन महिलाओं समेत चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल पांच लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

Himachal Pradesh: Nine persons died after a private bus fell in a gorge near Dadahu in Sirmaur. Rescue & relief operations underway. More details awaited. pic.twitter.com/AEghc2m9IX