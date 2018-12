हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्कूल बस पलटी, 35 छात्र घायल

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जवाली उप-मंडल में एक स्कूल बस पलटने के कारण 35 छात्र घायल हो गए। जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक जिला अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। घायल बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल बच्चों को टांडा रेफर किया गया है।

