सड़क सुरक्षा को लेकर एनएच-19 पर अनुरक्षण अभियान तेज
एनएच-19 पर सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए अनुरक्षण कार्य तेज किया गया है। बिलंदा से कोखराज तक सफाई, मरम्मत और स्ट्रीट लाइटों की देखभाल का कार्य हो रहा है। झाड़ियों और घास की नियमित सफाई से राजमार्ग की दृश्यता में सुधार होगा, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी।
एनएच-19 (राष्ट्रीय राजमार्ग) पर सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य तेज कर दिया गया है। बिलंदा से कोखराज तक राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर आरएम इन्फ्रा व्यापक स्तर पर साफ-सफाई और मरम्मत का कार्य करा रहा है। कार्यदायी संस्था के अनुसार पूरे राजमार्ग पर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, घास की कटाई, बिजली के खंभों का निरीक्षण एवं रखरखाव पेड़ पौधों की छंटाई, झाड़ियों की सफाई तथा हरित पट्टी के रखरखाव का कार्य लगातार चल रहा है। सावन में बढ़ी हरियाली और वर्षा के कारण उगी झाड़ियों व घास की नियमित सफाई भी कराई जा रही है जिससे राजमार्ग की दृश्यता बनी रहे और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके।
एनएचएआई के निर्देश पर चल रहे इस अभियान का उद्देश्य राजमार्ग को सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम बनाए रखना है। अनुरक्षण कार्य पूरा होने के बाद वाहन चालकों को बेहतर रोशनी, साफ-सुथरा मार्ग और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें