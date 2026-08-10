डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार दो कांवड़िये घायल
खतौली में नेशनल हाईवे-58 पर भैंसी गांव के पास एक डीसीएम ने बाइक सवार दो कांवड़ियों को साइड लगाकर घायल कर दिया। घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाल के दिनों में हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं।
खतौली। कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-58 पर भैंसी गांव के समीप डीसीएम की साइड लगने से बाइक सवार दो कांवड़िये घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। घायल कांवड़ियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पिछले दो दिनों से नेशनल हाईवे पर डाक कांवड़ियों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। कोई बाइक से तो कोई डीसीएम से डाक कांवड़ लेने के लिए निकल पड़ा है। हाईवे पर डाक कांवड़ की तेज रफतार से हादसे भी हो रहे है। रविवार सुबह हाईवे पर हुए हादसे में बाइक सवार दो कांवड़िये घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी राजीव कुमार रविवार की रात को अपने दोस्त आकाश के साथ बाइक से हरिद्वार से कांवड़ लेने के लिए निकला। हाईवे पर भैंसी गांव के समीप पहुंचा तो पीछे से डाक कांवड़ियों की डीसीएम की बाइक में साइड लग गई, जिससे बाइक सवार सडक पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। घायल कावडियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें