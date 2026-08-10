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डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार दो कांवड़िये घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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खतौली में नेशनल हाईवे-58 पर भैंसी गांव के पास एक डीसीएम ने बाइक सवार दो कांवड़ियों को साइड लगाकर घायल कर दिया। घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाल के दिनों में हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं।

डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार दो कांवड़िये घायल

खतौली। कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-58 पर भैंसी गांव के समीप डीसीएम की साइड लगने से बाइक सवार दो कांवड़िये घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। घायल कांवड़ियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पिछले दो दिनों से नेशनल हाईवे पर डाक कांवड़ियों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। कोई बाइक से तो कोई डीसीएम से डाक कांवड़ लेने के लिए निकल पड़ा है। हाईवे पर डाक कांवड़ की तेज रफतार से हादसे भी हो रहे है। रविवार सुबह हाईवे पर हुए हादसे में बाइक सवार दो कांवड़िये घायल हो गए।

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जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी राजीव कुमार रविवार की रात को अपने दोस्त आकाश के साथ बाइक से हरिद्वार से कांवड़ लेने के लिए निकला। हाईवे पर भैंसी गांव के समीप पहुंचा तो पीछे से डाक कांवड़ियों की डीसीएम की बाइक में साइड लग गई, जिससे बाइक सवार सडक पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। घायल कावडियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

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