Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंतिम अवसर का लाभ उठाकर छात्रों ने कॉलेज में लिया दाखिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल उन छात्रों को फीस भुगतान का अंतिम अवसर दिया है, जो दाखिला नहीं ले पाए थे। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 29 जुलाई कर दी गई है जिससे दाखिलों की संख्या बढ़कर करीब 3,500 हो गई। छात्र-दर-छात्र, वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखने का अनुरोध किया गया है।

अंतिम अवसर का लाभ उठाकर छात्रों ने कॉलेज में लिया दाखिला

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल उन छात्रों को बड़ी राहत दी, जो किन्हीं कारणों से फीस का भुगतान कर दाखिला सुनिश्चित नहीं कर सके थे। ऐसे विद्यार्थियों को विभाग ने फीस भुगतान का अंतिम अवसर दिया गया। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 29 जुलाई कर दी। इसके चलते बुधवार को कॉलेजों में विद्यार्थियों की काफी भीड़ रही। छात्रों ने फीस भुगतान के अंतिम अवसर का जमकर लाभ उठाया। बता दें कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों को फीस का भुगतान कर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया था। विभाग ने 27 जुलाई की देर शाम दाखिला पोर्टल बंद कर दिया था। पहली मेरिट सूची में शामिल करीब तीन हजार विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था, जबकि विभाग ने 4,500 सीटों पर दाखिले के लिए मेरिट सूची जारी की थी। अपेक्षा से कम दाखिले होने के चलते महाविद्यालय प्रबंधन उच्चतर शिक्षा विभाग से फीस भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद विभाग ने मंगलवार देर रात एक बार फिर दाखिला पोर्टल पर फीस भुगतान का विकल्प सक्रिय कर दिया। इससे उन छात्रों को अवसर मिल गया, जो किन्हीं कारणों से दाखिला नहीं ले पाए थे। फीस भुगतान के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद दाखिलों की संख्या बढ़कर करीब 3,500 हो गई।

ये भी पढ़ें:Gurgaon News: पीजी दाखिलों के लिए मेरिट सूची, फीस जमा करने और काउंसलिंग की नई तारीखें जारी

मेरिट सूची के लिए परेशान रहे विद्यार्थी

उच्चतर शिक्षा विभाग की दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। छात्रों को एसएमएस के माध्यम से मेरिट सूची में शामिल होने की जानकारी दी जाती है। बुधवार को दूसरी मेरिट सूची जारी होनी थी, लेकिन छात्रों को फीस भुगतान की अवधि एक दिन बढ़ाए जाने की जानकारी नहीं थी। दोपहर 12 बजे तक दूसरी मेरिट सूची जारी नहीं होने पर कई छात्र महाविद्यालय पहुंच गए। वहां उन्हें फीस भुगतान की बढ़ी हुई अवधि की जानकारी दी गई। हालांकि, उच्चतर शिक्षा विभाग ने दूसरी मेरिट सूची जारी करने को लेकर अभी तक कोई नई सूचना अपडेट नहीं की है। विभाग ने विद्यार्थियों से नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की अपील की है।

उच्चतर शिक्षा विभाग का प्रयास

उच्चतर शिक्षा विभाग ने उन छात्रों को अंतिम अवसर दिया है, जो किन्हीं कारणों से फीस का भुगतान नहीं कर पाए थे। दूसरी मेरिट सूची का इंतजार कर रहे छात्र डीएचई की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें।

-डॉ. सुनील शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खेड़ी गुजरान

सामान्य प्रश्न

उच्चतर शिक्षा विभाग ने छात्राओं को फीस भुगतान का अंतिम अवसर कब दिया?
उच्चतर शिक्षा विभाग ने छात्रों को फीस भुगतान का अंतिम अवसर 29 जुलाई दिया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Faridabad Latest News Faridabad News Merit List
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।