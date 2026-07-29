अंतिम अवसर का लाभ उठाकर छात्रों ने कॉलेज में लिया दाखिला

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल उन छात्रों को बड़ी राहत दी, जो किन्हीं कारणों से फीस का भुगतान कर दाखिला सुनिश्चित नहीं कर सके थे। ऐसे विद्यार्थियों को विभाग ने फीस भुगतान का अंतिम अवसर दिया गया। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 29 जुलाई कर दी। इसके चलते बुधवार को कॉलेजों में विद्यार्थियों की काफी भीड़ रही। छात्रों ने फीस भुगतान के अंतिम अवसर का जमकर लाभ उठाया। बता दें कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों को फीस का भुगतान कर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया था। विभाग ने 27 जुलाई की देर शाम दाखिला पोर्टल बंद कर दिया था। पहली मेरिट सूची में शामिल करीब तीन हजार विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था, जबकि विभाग ने 4,500 सीटों पर दाखिले के लिए मेरिट सूची जारी की थी। अपेक्षा से कम दाखिले होने के चलते महाविद्यालय प्रबंधन उच्चतर शिक्षा विभाग से फीस भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद विभाग ने मंगलवार देर रात एक बार फिर दाखिला पोर्टल पर फीस भुगतान का विकल्प सक्रिय कर दिया। इससे उन छात्रों को अवसर मिल गया, जो किन्हीं कारणों से दाखिला नहीं ले पाए थे। फीस भुगतान के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद दाखिलों की संख्या बढ़कर करीब 3,500 हो गई।