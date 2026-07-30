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अब छात्र चार अगस्त तक जमा कर सकेंगे फीस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल छात्रों के लिए फीस भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर चार अगस्त तक कर दी है। इससे दाखिला कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ है, और दूसरी मेरिट सूची छह अगस्त को आएगी। विद्यार्थी अब 11 अगस्त तक फीस जमा करके दाखिला सुनिश्चित कर सकते हैं।

अब छात्र चार अगस्त तक जमा कर सकेंगे फीस

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल उन छात्रों को बड़ी राहत दी, जो किन्हीं कारणों से फीस का भुगतान कर दाखिला सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। ऐसे विद्यार्थी अब चार अगस्त तक फीस भुगतान कर दाखिला सुनिश्चित कर सकेंगे। फीस भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से दाखिला कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। अब दूसरी मेरिट सूची छह अगस्त को आएगी। इससे एक दिन पूर्व प्रोविजनल सूची जारी होगी। बता दें कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों को फीस का भुगतान कर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया था। पहली मेरिट सूची में शामिल करीब तीन हजार विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था, जबकि विभाग ने 4500 सीटों पर दाखिले के लिए मेरिट सूची जारी की थी। अपेक्षा से कम दाखिले होने के चलते महाविद्यालय प्रबंधन उच्चतर शिक्षा विभाग से फीस भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने फीस भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ा दी है。

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दाखिला कार्यक्रम में हुआ बदलाव

उच्चतर शिक्षा विभाग ने बुधवार शाम को दाखिला प्रक्रिया के कार्यक्रम में बदलाव किया है। छह अगस्त को मेरिट सूची आएगी और इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थी 11 अगस्त तक फीस जमा करके दाखिला सुनिश्चित कर सकेंगे। वहीं 12 अगस्त से फिजिकल काउंसलिंग शुरू होगी। पहले रिक्त सीटों की सूची जारी होगी। इसके बाद 13 अगस्त को दाखिला पोर्टल खोला जाएगा। इसमें छात्र रिक्त सीटों के अनुसार बदलाव करके दाखिला प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसमें वह छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे। 14 से 20 अगस्त तक 100 रुपये विलंब शुल्क और उसके बाद 21 से 27 अगस्त तक 100 विलंब शुल्क के अलावा 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करके दाखिला प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

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उच्चतर शिक्षा विभाग ने फीस भुगतान की अंतिम तारीख चार अगस्त तक बढ़ा दी है। वहीं दाखिले के कार्यक्रम में भी बदलाव किया है।

-डॉ. सुनील शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खेड़ी गुजरान

सामान्य प्रश्न

फीस भुगतान की अंतिम तिथि कब तक बढ़ाई गई है?
फीस भुगतान की अंतिम तिथि चार अगस्त तक बढ़ाई गई है।
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