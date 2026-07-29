अब छात्र चार अगस्त तक जमा कर सकेंगे फीस
फरीदाबाद, उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल छात्रों के लिए फीस भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर चार अगस्त कर दी है। दूसरी मेरिट सूची अब छह अगस्त को आएगी। विभाग को कॉलेज प्रबंधन की मांग पर यह निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि पहली मेरिट में शामिल केवल तीन हजार छात्रों ने दाखिला लिया था।
फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल उन छात्रों को बड़ी राहत दी, जो किन्हीं कारणों से फीस का भुगतान कर दाखिला सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। ऐसे विद्यार्थी अब चार अगस्त तक फीस भुगतान कर दाखिला सुनिश्चित कर सकेंगे। फीस भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से दाखिला कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। अब दूसरी मेरिट सूची छह अगस्त को आएगी। इससे एक दिन पूर्व प्रोविजनल सूची जारी होगी। बता दें कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने पहली मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों को फीस का भुगतान कर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया था। पहली मेरिट सूची में शामिल करीब तीन हजार विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था, जबकि विभाग ने 4500 सीटों पर दाखिले के लिए मेरिट सूची जारी की थी। अपेक्षा से कम दाखिले होने के चलते महाविद्यालय प्रबंधन उच्चतर शिक्षा विभाग से फीस भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने फीस भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ा दी है。
दाखिला कार्यक्रम में हुआ बदलाव
उच्चतर शिक्षा विभाग ने बुधवार शाम को दाखिला प्रक्रिया के कार्यक्रम में बदलाव किया है। छह अगस्त को मेरिट सूची आएगी और इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थी 11 अगस्त तक फीस जमा करके दाखिला सुनिश्चित कर सकेंगे। वहीं 12 अगस्त से फिजिकल काउंसलिंग शुरू होगी। पहले रिक्त सीटों की सूची जारी होगी। इसके बाद 13 अगस्त को दाखिला पोर्टल खोला जाएगा। इसमें छात्र रिक्त सीटों के अनुसार बदलाव करके दाखिला प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसमें वह छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे। 14 से 20 अगस्त तक 100 रुपये विलंब शुल्क और उसके बाद 21 से 27 अगस्त तक 100 विलंब शुल्क के अलावा 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करके दाखिला प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
उच्चतर शिक्षा विभाग ने फीस भुगतान की अंतिम तारीख चार अगस्त तक बढ़ा दी है। वहीं दाखिले के कार्यक्रम में भी बदलाव किया है।
-डॉ. सुनील शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खेड़ी गुजरान
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें