शिक्षकों व कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगा प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक का किया विरोध

इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी व अतिथि शिक्षक ने अपनी भागीदारी दी। उन्होंने इसका विरोध तब तक करने का निर्णय लिया जब तक सरकार इसके प्रारूप को वापस नहीं ले लेती। प्रदर्शन के माध्यम से सभी ने प्रस्तावित विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की। डॉ. नीलेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता, पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना होना चाहिए।

शिक्षकों की प्रतिबद्धता

शिक्षकों, कर्मचारियों, एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए किसी विधेयक को लाया जाना चाहिए। कहा कि उच्च शिक्षा के हितों की रक्षा के लिए शिक्षक समुदाय सदैव प्रतिबद्ध है। संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार शिक्षकों की भावनाओं एवं सुझावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करेगी। इस अवसर पर अवसर पर डॉ. अशोक कुमार, डॉ. संजय भगत, डॉ. विवेक कुमार सिन्हा, डॉ. रुचि जैन,डॉ. विद्यासागर, डॉ. आरुणि कुमार, डॉ. राम विनोद, डॉ. सईदा रहमान, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. महालक्ष्मी, डॉ. रूपेश कुमार,डॉ. गोविंद कुमार पासवान, डॉ. मीरा कुमारी, डॉ. रॉली कुमारी, डॉ. राजकुमार सिंह, डॉ. रंजना, डॉ. मो. परवेज, डॉ. रोमाना आफरिन, मो. अताउल्ला,डॉ. धनंजय कुमार, डॉ. सौरभ घोष, डॉ. जयराम प्रसाद, डॉ. गुड़िया कुमारी, डॉ. ऊषा किरण, डॉ. अजय कुमार सिंह, शिक्षकेत्तर कर्मी संघ के इकाई अध्यक्ष मो. अजमल, इकाई सचिव मुकेश जी,लेखापाल धीरज कुमार, प्रधान लिपिक अमित कुमार, राजीव कुमार, समीर कुमार, स्वाति कुमारी, रामसेवक,भानु चौधरी, कुमार गौरव, अरुण मालाकार, अनिल पोद्धार, कारी सिंह, सलित झा आदि की सक्रिय भागीदारी रही। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार