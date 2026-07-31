स्वयंसेवी छात्राओं ने निकाली उच्च शिक्षा जागरूकता रैली
कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा की स्वयंसेवी छात्राओं ने उच्च शिक्षा जागरूकता के लिए रैली निकाली। छात्राओं ने गांवों में साक्षरता अभियान चलाया और प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा के राष्ट्रीय, सेवा योजना की स्वयंसेवी छात्राओ ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं ने कालाकांकर के मधवापुर, मनगढ़, करम हुसैन काजीपुर गांवों में साक्षरता अभियान चलाया। प्रो. राजेन्द्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीतने वाली छात्राओं के घर जाकर उनको सम्मानित किया। इस मौके पर प्रो.डॉ. मिलन पटेल, डॉ. रेखा शुक्ला, कीर्ति शर्मा, संतोष त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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