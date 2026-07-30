करंट ने युवक के दोनों हाथ कटे, यूपीसीएल प्रबंध निदेशक पर मुकदमा
झूलती हाई टेंशन लाइन का करंट लगने से 35 वर्षीय युवक को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। मामले में कोर्ट के आदेश पर पटेलनगर कोतवाली में यूपीसीएल के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। युवक का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लंबा इलाज चला, जहां डॉक्टरों को उसके दोनों हाथ काटने पड़े।
झूलती हाई टेंशन लाइन का करंट लगने से 35 वर्षीय युवक को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। मामले में कोर्ट के आदेश पर पटेलनगर कोतवाली में यूपीसीएल के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के त्युंखर गांव निवासी पिंकू लाल वाहन चालाते थे। उन्होंने अपने अधिवक्ता सोवेंद्र सिंह राणा और नवीन चमोली के जरिए कोर्ट में अपील की। बताया कि 23 अक्तूबर 2023 की दोपहर करीब तीन बजे वह रिस्पना से करगी चौक के पास इंडिया फैब्रिकेशन इंटीरियर के समीप सामान छोड़ने गए थे। गाड़ी सड़क किनारे लगाकर जैसे ही वह बाहर निकले वहां मानकों के विपरीत झूल रही 33 केवी हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गए। बिजली का तेज झटका उनके शरीर में लगा। उन्हें तुरंत पटेलनगर स्थित अस्पताल ले जाया गया। जहां से हालत बिगड़ने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लंबा इलाज चला। जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। इस हादसे के कारण पीड़ित को गंभीर शारीरिक विकलांगता और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी。
पुलिस ने सीधे नहीं दर्ज किया केस
स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने पर पीड़ित ने मामले में केस दर्ज कराने के लिए पटेलनगर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। डाक के माध्यम से एसएसपी देहरादून को भी शिकायत भेजी गई। तब केस न होने पर न्यायालय से केस दर्ज कराने की मांग की गई। एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर मामले में घटना के करीब तीन साल बाद गुरुवार को यूपीसीएल के एमडी के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर पटेलनगर विनोद गुसाईं ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Kumar Chaudhary
शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव:
अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।
कॅरियर का सफर
अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग
बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं
एंटरटेनमेंट और विजन
अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।और पढ़ें