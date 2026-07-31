ड्रोन कैमरे से रखी जा रही कांवड़ियों की सुरक्षा पर नजर
कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया है। नानू पुल पर ड्रोन से क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे एवं पैदल गश्त से भी निगरानी की जा रही है। शिवभक्तों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने हाईटेक तकनीक का सहारा लिया है। नानू पुल पर पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरा उड़ाकर पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से कांवड़ मार्ग और आसपास के संवेदनशील स्थानों पर चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि ड्रोन कैमरे से भीड़ की गतिविधियों, यातायात व्यवस्था और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यदि कहीं भी भीड़ अधिक होने या अव्यवस्था की स्थिति बनती है तो तत्काल संबंधित पुलिस बल को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है।
बताया कि नानू गंगनहर पुल कांवड़ यात्रा के दौरान प्रमुख मार्गों में शामिल है, जहां बड़ी संख्या में शिवभक्तों का आवागमन होता है। इसे देखते हुए यहां अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया है। ड्रोन निगरानी के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों और पैदल गश्त के जरिए भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सीओ ने शिवभक्तों से भी निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करने, यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। इसके अलावा शिविर संचालको को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
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